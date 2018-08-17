Ножом в шею: в Киеве мужчину убили посреди улицы

В Киеве мужчина нанес смертельное ранение в шею своему товарищу.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Сначала мужчины распивали спиртное, а потом один из них ударил знакомого ножом в шею. Пострадавший от полученного ранения скончался в карете скорой, а злоумышленник скрылся с места происшествия.
Личность погибшего установили, это – 30-летний черкащанин, который в столице нигде не работал и не имел постоянного места жительства.
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– После комплекса оперативно-розыскных мероприятий мы получили положительный результат – подозреваемого задержали. Им оказался 41-летний уроженец Николаева, ранее уже привлекался к административной ответственности, – сообщил начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, по которой ему грозит до 15 лет заключения.
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве злоумышленник нанес многочисленные ножевые ранения хозяину квартиры и спрятал тело в комнате под одеждой и вещами и скрылся.
Фото и видео: пресс-служба столичной полиции.