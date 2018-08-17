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Ножом в шею: в Киеве мужчину убили посреди улицы

В Киеве мужчина нанес смертельное ранение в шею своему товарищу.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сначала мужчины распивали спиртное, а потом один из них ударил знакомого ножом в шею. Пострадавший от полученного ранения скончался в карете скорой, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Личность погибшего установили, это – 30-летний черкащанин, который в столице нигде не работал и не имел постоянного места жительства.

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– После комплекса оперативно-розыскных мероприятий мы получили положительный результат – подозреваемого задержали. Им оказался 41-летний уроженец Николаева, ранее уже привлекался к административной ответственности, – сообщил начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, по которой ему грозит до 15 лет заключения.

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Ножом в шею: в Киеве мужчину убили посреди улицы / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве злоумышленник нанес многочисленные ножевые ранения хозяину квартиры и спрятал тело в комнате под одеждой и вещами и скрылся.

Фото и видео: пресс-служба столичной полиции.

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