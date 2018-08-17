Под Киевом пьяный водитель сбил полицейского и сбежал

В селе Бобрица Киево-Святошинского района пьяный водитель сбил полицейского и сбежал с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.

Группа реагирования патрульной полиции остановила автомобиль ВАЗ, поведение водителя которого вызывало подозрения. Кроме него, в салоне находились еще двое пассажиров.

– Визуально полицейские установили, что мужчина находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На требование правоохранителей выключить двигатель и выйти из машины водитель не отреагировал. Вместо этого он нажал на педаль газа и быстро тронулся с места, травмировав работника полиции, – сообщают представители ведомства.

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Вскоре группе реагирования удалось догнать беглеца и задержать его в порядке ст. 208 УПК Украины. На данный момент 31-летний водитель находится в следственном изоляторе.

Пострадавший полицейский госпитализирован. Медики диагностировали у него ушиб тела и травму головы.

Водителю объявили о подозрении по ст. 130 и ч. 2 ст. 345 УК Украины – управление транспортным средством в состоянии опьянения и насилие касательно сотрудника правоохранительного органа. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Киеве водитель автомобиля сбил женщину на переходе, протаранил трамвай и сбежал с места ДТП.