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Смертельное ДТП в Хмельницкой области: легковушка протаранила поезд

В Волочиск Хмельницкой области водитель автомобиля ВАЗ-2101 врезался в грузовой вагон, в результате чего от полученных травм погиб на месте происшествия.

– 50-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2101, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с грузовым железнодорожным вагоном, который стоял на линии отстоя, – рассказали в пресс-службе ГУНП в Хмельницкой области.

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От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Как выяснили сотрудники полиции, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное ч. 2 статьи 286 УК, следственные действия продолжаются.

Ранее Факты ICTV писали, что во Львовской области на трассе Киев-Чоп сегодня утром в районе села Нагорное произошло ДТП с участием грузовика и туристического автобуса.

Фото: ГУНП в Хмельницкой области.

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