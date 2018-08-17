Ночью на проспекте Леся Курбаса в Киеве произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Возле остановки Семьи Сосниных таксист на Opel не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение.

К сожалению, девушка-пассажир скончалась на месте аварии.

Водитель отделался легкими ушибами.

По словам очевидцев, таксист был в нетрезвом состоянии.

На месте ДТП работает патруль полиции.





В Киеве такси въехало в бетонное ограждение: девушка-пассажир погибла / 3 фотографии

Недавно на Запорожье КамАЗ столкнулся с маршруткой. Погибли шесть человек, пятеро из них – дети.

Фото: Киев Оперативный