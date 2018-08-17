Ночью на проспекте Леся Курбаса в Киеве произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Возле остановки Семьи Сосниных таксист на Opel не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение.
К сожалению, девушка-пассажир скончалась на месте аварии.
Водитель отделался легкими ушибами.
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По словам очевидцев, таксист был в нетрезвом состоянии.
На месте ДТП работает патруль полиции.
В Киеве такси въехало в бетонное ограждение: девушка-пассажир погибла / 3 фотографии
Недавно на Запорожье КамАЗ столкнулся с маршруткой. Погибли шесть человек, пятеро из них – дети.
Фото: Киев Оперативный
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