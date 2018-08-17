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В лагере Пуща-Водица под Киевом массовое отравление детей

В детском лагере отдыха под Киевом зафиксирован случай массового заболевания острой кишечной инфекцией

Дети и взрослые заболели в детском загородном учреждении оздоровления и отдыха Пуща-Водица профсоюза работников образования и науки Украины, сообщает пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы в Киеве.

Группа прибыла на отдых 13 августа по путевкам – это были участники танцевального кружка лицея Подол № 100, в целом 20 детей в сопровождении 4-х взрослых. Уже через два дня симптомы острой кишечной инфекции проявились у троих детей, живших в одной комнате, и двух взрослых.

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Двух детей в тот же день госпитализировали, их осмотрели врачи и выписали. Третьего ребенка родители забрали домой для лечения по месту жительства. Взрослые отказались от госпитализации и уехали из заведения.

Эпидемиологи обнаружили нарушения требований к учреждению в отношении безопасности пищевых продуктов и требований санитарного законодательства. В детском лагере отобрали образцы продуктов для лабораторных исследований.

Ранее Факты ICTV писали, что в Радивиливском районе Ровенской области 10 человек госпитализированы с острым отравлением после свадьбы. Среди пострадавших – четверо детей.

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