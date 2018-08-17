Она тебя любит! Как копы спасали мужчину на крыше многоэтажки

В Ивано-Франковске мужчина залез на крышу многоэтажки и пытался покончить жизнь самоубийством на глазах у прохожих.

Но полицейским уговорами удалось спасти ему жизнь. Об этом – в сюжете Чрезвычайных новостей.

Это произошло среди бела дня. Экипаж патрульной полиции вызвала Татьяна, заподозрив неладное, когда ее муж Василий после семейной ссоры ушел из дома.

Мужчина вылез на крышу, оттуда спрыгнул на узкий карниз. Там его и застали патрульные.

Он сидел, свесив ноги вниз, и жаловался на жизнь, сказал, что не видит смысла жизни.

Достать его оттуда копы не могли, поэтому пришлось уговаривать.

Однако полицейские все же доказали мужчине, что у него есть смысл жизни, потому что имеет жену и детей.

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Соседи о семье рассказывают только хорошее, и не могут понять, что вдруг случилось с мужчиной.

Его отвезли в специализированное медицинское учреждение, где ему окажут психологическую помощь, а после курса лечения должны отпустить.

К сожалению, иной финал был в Тернопольской области, где первая семейная ссора молодоженов закончилась трагедией – женщину нашли повешенной, а мужчина порезал себе вены.