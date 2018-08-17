Со щитами и дубинками. В Киеве задержали около 40 титушек

В Киеве полицейские задержали около 40 человек спортивной внешности, которые с дубинками и оружием собрались возле стройки на Осокорках.

Во время патрулирования полицейские заметили, что на Осокорках собралось около 80 мужчин спортивной внешности со спецсредствами, сообщает Нацполиция.

Чтобы предупредить возможные правонарушения, на место происшествия была направлена группа спецназначения, наряды патрульных, а также личный состав территориального управления полиции.

После приезда правоохранителей молодые люди начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 40 человек.

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– На месте мы увидели, что у них есть спецсредства – щиты, резиновые дубинки и даже оружие. Их доставляют в управление полиции для проведения тщательной проверки и дачи объяснений о причинах их сбора в указанном месте, – отметил врио начальника ГУ Нацполиции в Киеве Виктор Нечитайло.

Ранее стало известно, что на руках украинцев официально зарегистрировано около миллиона единиц огнестрельного оружия.

Фото: Нацполиция