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Потоп во Львове: 130 человек эвакуировали из маршруток и машин

Во Львове спасатели эвакуировали 130 человек из затопленных маршруток и машин. Из них 15 детей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате резкого подъема уровня воды на улице Сахарова во Львове были заблокированы пассажиры маршруток и легковых автомобилей.

Спасатели ГСЧС эвакуировали 53 человека, из низ шестеро детей.

Раньше возле рынка Привокзальный спасатели на руках вынесли из подтопленных транспортных средств 77 человек, из них 9 детей.

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Специалисты отбуксировали 9 маршрутных такси и 12 легковых автомобилей.

В результате интенсивных осадков во Львове произошло подтопление ряда улиц: Железнодорожной, Городецкой, Глубокой, Героев УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальной, Дидушка, Кульпарковской, Торфянной и Дудаева.

На местах подтоплений работают спасатели, которые откачивают воду.

Напомним, вчера во Львове прошел сильный ливень. Он затопил улицы и полностью остановил движение транспорта.

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