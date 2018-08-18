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В детском санатории в Черкассах умерла 13-летняя девочка

Девочку на скорой доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

В детском санатории Сосновый бор в Черкассах умерла 13-летняя девочка.

Об этом сообщил черкасский журналист Вадим Комаров в Facebook.

– Трагедия случилась около часа ночи. Пока известно лишь, что ребенок пришел с дискотеки, у нее начались судороги и ртом пошла пена, – написал журналист.

В комментарии местному изданию vikka.ua главный специалист центра коммуникаций ГУНП Черкасской области Наталья Ткачук подтвердила эту информацию.

Представитель полиции рассказала, что девочка на скорой помощи была доставлена в больницу, где умерла. Сейчас устанавливают причину смерти, проводят экспертизу.

Издание Прочерк со ссылкой на собственные источники сообщает, что предварительно причиной трагедии является отравление.

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В комментарии местному телеканалу Рось спикер черкасской полиции сообщила, что открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Директор Черкасского облцентра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун сообщил, что по дороге в больницу у ребенка наступила клиническая смерть. Реанимацию проводили больше 50 минут.

Как сообщалось, в Донецкой области произошло массовое отравление детей в детском лагере Орленок.

 

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