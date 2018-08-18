В Киеве зенитная установка Бук протаранила бизнес-центр

Репетиция парада ко Дню Независимости в Киеве закончилась ДТП с участием военной техники.

Сегодня, 18 августа, в Киеве прошла репетиция парада ко Дню Независимости. После его окончания одна из военных машин, сдавая задним ходом, врезалась в бизнес-центр Астарта, который расположен на углу Нижнего Вала и ул. Набережно-Крещатицкой.

Вероятнее всего – это был зенитно-ракетный комплекс Бук.

Соответствующее видео опубликовали пользователи соцсетей.

В настоящее время информация о пострадавших отсутствует.

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Напомним, в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины Дня независимости в Киеве ограничат движение транспорта.