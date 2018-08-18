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В Польше перевернулся автобус с украинцами: 3 погибли, 18 ранены

В Польше перевернулся автобус с 54 украинцами, которые ехали со Львова в Вену. Трое погибли, 18 человек получили ранения, в том числе 9 – серьезные.

дтп в польше

Об этом сообщает RMF24.

Трагедия произошла поздно вечером в пятницу шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна между Пшемыслом Саноком в Подкарпатье.

Водитель автобуса, который направлялся в Вену, пробил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус перевернулся и сорвался с откоса.

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В больницы доставили 51 человека. Среди пассажиров были и дети.

Сообщается об 11 тяжелораненых.

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В Польше перевернулся автобус с украинцами: 3 погибли, 18 ранены / 6 фотографий

Напомним, 16 августа во Львовской области на трассе Киев-Чоп в районе села Нагорное произошло ДТП с участием грузовика и туристического автобуса.

Фото: Krosno112.pl.

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