В Польше перевернулся автобус с 54 украинцами, которые ехали со Львова в Вену. Трое погибли, 18 человек получили ранения, в том числе 9 – серьезные.
Об этом сообщает RMF24.
Трагедия произошла поздно вечером в пятницу шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна между Пшемыслом Саноком в Подкарпатье.
Водитель автобуса, который направлялся в Вену, пробил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус перевернулся и сорвался с откоса.
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В больницы доставили 51 человека. Среди пассажиров были и дети.
Сообщается об 11 тяжелораненых.
В Польше перевернулся автобус с украинцами: 3 погибли, 18 ранены / 6 фотографий
Напомним, 16 августа во Львовской области на трассе Киев-Чоп в районе села Нагорное произошло ДТП с участием грузовика и туристического автобуса.
Фото: Krosno112.pl.
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