В России пограничники вывели украинца из вагона и избили

В субботу утром поездом сообщением Москва-Харьков в пункт контроля Харьков-пассажирский прибыл гражданин Украины, который, вероятно, был избит российскими пограничниками.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что в пятницу вечером украинец 1977 года рождения выезжал в Российскую Федерацию поездом сообщением Кривой Рог-Москва.

По словам мужчины, при прохождении пограничного контроля в российском пункте пропуска Долбино он предоставил пограничникам для проверки все необходимые для пересечения границы документы, но российский пограничный наряд отказался пропускать его через границу.

На вопрос гражданина объяснить причину, по которой ему отказывают в пересечении границы, ответа никто не предоставил, после чего двое российских пограничников и одно лицо в гражданском силой вывели украинца из вагона поезда.

– Во время высадки правоохранители РФ безосновательно применяли к мужчине меры физического воздействия, после которых он получил телесные повреждения. Также, чтобы скрыть фактическое избиение мужчины, российские пограничники удалили все видеофайлы с его мобильного телефона, на который он фиксировал их незаконные действия, – заявили в Госпогранслужбе.

Украинские пограничники вызвали карету скорой помощи, врачи которой оказали первую медицинскую помощь пострадавшему.

Сотрудниками Госпогранслужбы в Холодногорский отдел Национальной полиции в Харьковской области направлено уведомление для внесения сведений в ЕРДР, об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного ст. 125 Умышленное легкое телесное повреждение.

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Кроме того, Госпогранслужбой направлено письмо пограничного ведомства Российской Федерации с требованием предоставить информацию относительно обстоятельств задержания и возвращения гражданина Украины, а также дать оценку действиям пограничников РФ.

Напомним, в Польше в трамвае двое неизвестных избили украинцаиз-за его национальности.