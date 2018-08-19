На объездной дороге Винницы утром, около 5.00, столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и микроавтобус FIAT Ducato.

В результате ДТП погиб 33-летний водитель легковушки, еще 7 человек, в том числе 3-летний ребенок, госпитализированы, сообщает областная полиция.

Установлено, что водитель Volkswagen Passat, который двигался в сторону Винницы, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом.

Уточняется также, что погибший был из Тернополя, его жена и 3-летняя дочь госпитализированы.

Кроме того, по предварительной информации, в ДТП пострадали пять жителей Тернопольской области, которые ехали в микроавтобусе FIAT Ducato.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего. За такое правонарушение предусмотрено наказание – до 8 лет лишения свободы.







ДТП с микроавтобусом под Винницей: погиб человек, 7 травмированы / 4 фотографии

Фото, видео: vn.npu.gov.ua