PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / На мусорке в Киеве нашли мертвого младенца/

На мусорке в Киеве нашли мертвого младенца

В Шевченковском районе Киева, по улице Андрющенко, 4б, мужчина нашел на мусорке  пакет с мертвым младенцем.

На смітнику знайшли немовля

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Полицейские срочно вызвали скорую, но врачи лишь констатировали смерть ребенка.

Мальчику было всего два дня.

Неподалеку правоохранители нашли пьяную мать младенца и отца, который спал рядом.

Читайте: Мать родила ребенка, убила и выбросила в мусорный бак

К слову, в Житомирской области тело новорожденного ребенка нашли в колодце.

Фото, видеоКиїв Оперативний

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Потоп у Києві
Авто по окна в воде: Киев затопило второй раз за неделю
В детском санатории в Черкассах умерла 13-летняя девочка
“Сократил” путь: в Киеве мужчина нанизался на штыри в заборе
В Киеве запускают ночной троллейбус – когда и маршрут
Ножом в шею: в Киеве мужчину убили посреди улицы
Под Киевом пьяный водитель сбил полицейского и сбежал
Київський фунікулер
Киевский фуникулер возобновит работу – дата
Сорвался в ущелье: в Кабардино-Балкарии погиб украинский альпинист
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка