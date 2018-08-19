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Вспышка Эболы в Конго: зарегистрировано 90 случаев заболевания

В Демократической республике Конго зарегистрировали 90 случаев заболевания вирусом Эбола, из них 63 подтверждены лабораторно и 27 вероятные.

Об этом сообщает УНН.

По данным министерства здравоохранения, установлено 2157 человек, которые, возможно имели контакт с вирусом.

Также зафиксировано 49 смертельных случаев от геморрагической лихорадки.

Читайте: Вирус Эбола остается в сперме

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что количество случаев заболевания Эбола возрастет.

– Мы не знаем, были ли определены все возможные цепи передачи, – сказал представитель ВОЗ Тарик Ясаревич.

Напомним, “умные” вирусы заменят антибиотики.

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