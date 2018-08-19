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В Сумах полицейский попал в ДТП и вылетел на тротуар с пешеходами

На ул. Петропавловской в Сумах автомобиль полиции стал участником ДТП.

Об этом пишет местный сайт Любимые Сумы.

Количество пострадавших уточняется.

Госпитализирована одна девушка-патрульная и пешеход, но очевидцы утверждают, что пострадавших пешеходов было четверо.

Читайте: ДТП с микроавтобусом под Винницей: погиб человек, 7 травмированы

Напомним, под Киевом пьяный водитель сбил полицейского и сбежал.

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