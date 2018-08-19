Украинец и британец погибли во время соревнований по полету на параплане

Во время соревнований British Open в Македонии парапланеристы из Украины и Великобритании столкнулись в воздухе. В результате столкновения оба погибли.

Об этом сообщает The Guardian.

Так, 54-летний британец Иннес Пауэлл и 56-летний украинец Игорь Волов столкнулись перед финальным соревнованием British Open в городе Крушево.

– Оба мужчины получили смертельные травмы после падения на землю в результате столкновения, – сообщает издание.

Отмечается, что украинец и британец дважды столкнулись в воздухе. После столкновения украинец открыл резервный парашют и приземлился на дерево.

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Он был уже мертв, когда спасатели прибыли на место происшествия. По данным местной полиции, британец умер в больнице.

К слову, британский парапланерист был известным инструктором и имел десятки лет опыта полетов во время соревнований.

Украинец ни был соперником британца в соревнованиях.

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