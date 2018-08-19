PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Украинец и британец погибли во время соревнований по полету на параплане/

Украинец и британец погибли во время соревнований по полету на параплане

Во время соревнований British Open в Македонии парапланеристы из Украины и Великобритании столкнулись в воздухе. В результате столкновения оба погибли.

Об этом сообщает The Guardian.

Так,  54-летний британец Иннес Пауэлл и 56-летний украинец Игорь Волов столкнулись перед финальным соревнованием British Open в городе Крушево.

– Оба мужчины получили смертельные травмы после падения на землю в результате столкновения, – сообщает издание.

Отмечается, что украинец и британец дважды столкнулись в воздухе. После столкновения украинец открыл резервный парашют и приземлился на дерево.

Читайте: Сорвался в ущелье: в Кабардино-Балкарии погиб украинский альпинист

Он был уже мертв, когда спасатели прибыли на место происшествия. По данным местной полиции, британец умер в больнице.

К слову, британский парапланерист был известным инструктором и имел десятки лет опыта полетов во время соревнований.

Украинец ни был соперником британца в соревнованиях.

Напомним, как в Киеве женщина выпала с 11-го этажа и разбилась.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вспышка Эболы в Конго: зарегистрировано 90 случаев заболевания
В Сумах полицейский попал в ДТП и вылетел на тротуар с пешеходами
Авто-амфибии и куча града – Львов затопило
В лагере Пуща-Водица под Киевом массовое отравление детей
На Днепропетровщине активист избил врача
Екстрене приземлення літака
На Филиппинах у пассажирского Boeing при посадке отвалился двигатель
Крушение моста в Италии: под завалами еще десятки человек
В Одесской области на глазах у бабушки ребенка раздавило воротами
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка