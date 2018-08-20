На Днепровской набережной, 16 в Киеве вечером произошло масштабное ДТП с участием автомобиля BMW, который на большой скорости снес несколько машин.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Удар был такой силы, что автомобили разбросало по всей дороге, корпусы смяты.

Информации о пострадавших пока нет, но на место аварии прибыло 4 экипажа скорой помощи и несколько патрулей полиции.

Со слов очевидцев, парень не успел сесть в один из автомобилей, чем спас себе жизнь.





Авто разбросаны по дороге: в Киеве водитель BMW снес несколько машин / 3 фотографии

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Напомним, в Польше перевернулся автобус с 54 украинцами, которые ехали со Львова в Вену.

Фото, видео: dtp.kiev.ua