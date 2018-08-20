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Авто разбросаны по дороге: в Киеве водитель BMW снес несколько машин

На Днепровской набережной, 16 в Киеве вечером произошло масштабное ДТП с участием автомобиля BMW, который на большой скорости снес несколько машин.

масштабна ДТП за участю автомобіля BMW

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Удар был такой силы, что автомобили разбросало по всей дороге, корпусы смяты.

Информации о пострадавших пока нет, но на место аварии прибыло 4 экипажа скорой помощи и несколько патрулей полиции.

Со слов очевидцев, парень не успел сесть в один из автомобилей, чем спас себе жизнь.

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Авто разбросаны по дороге: в Киеве водитель BMW снес несколько машин / 3 фотографии

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Напомним, в Польше перевернулся автобус с 54 украинцами, которые ехали со Львова в Вену.

Фото, видео: dtp.kiev.ua

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