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Мужчина, стрелявший в мэрии Харькова, расстрелял авто с ребенком

Мужчина, устроивший стрельбу в мэрии Харькова, также стрелял в авто Skoda внутри которого находился ребенок.

Об этом на брифинге в Харькове сообщил начальник полиции Харьковской области Олег Бех.

– Мужчина стрелял в двери горсовета. Он вернулся к указанному транспортному средству и начал кричать, чтобы они уехали. Машина ждала зеленого света светофора. Нападающий начал стрельбу по машине, люди пытались поехать и стали за перекрестком, поскольку повредили колесо. Установлено, что в автомобиле, в который стрелял нападающий, было двое взрослых и ребенок, – отметил Бех.

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Отмечается, что сейчас открыто три уголовных производства.

– Статья 348 – убийство работника правоохранительного органа. Покушение на убийство двух и более (правоохранителей) – ч. 2 ст. 115 УК и ч 2. ст. 115 – по выстрелам по автомобилю Skoda, – добавил Бех.

Напомним, сегодня около 00.37 возле здания городского совета в Харькове полицейский наряд увидел раненого охранника, а рядом с ним стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным.

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