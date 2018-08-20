Черный день на Арабатской стрелке. За день утонуло 5 человек

В воскресенье за четыре часа шторма у Арабатской стрелки Херсонской области в море погибли пять отдыхающих, еще пятерых удалось спасти.

– На Арабатке разразился шторм. Он казался не сильно мощным, поэтому отдыхающие решались проверить свои силы, состязаясь с волнами и ветром, – сообщают Вести Геническа.

Так, с 12.00 до 16.00 на Арабатской стрелке у зоны пляжей рядом с базой отдыха Таврия и пансионатом Юный погибли пятеро мужчин в возрасте от 34 до 65 лет из Харькова, Днепра, Кривого Рога (двое) и Генического района Херсонской области.

Среди утонувших, но “откачанных” есть 22-летний херсонец и 31-летний житель Геническа, жители Ровенской и Винницкой областей.

Смотрите сюжет: Хороший массаж сердца ломает ребра: новые методики спасения на воде в Бердянске

Напомним, как оказать первую помощь утопающему.

Фото: УНИАН