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ДТП с украинцами в Польше: водителя автобуса арестовали

Суд арестовал водителя автобуса, который попал в ДТП в Польше, в результате чего погибли 3 украинца.

ДТП

В Перемышле суд арестовал на 3 месяца водителя автобуса, который попал в ДТП 17 августа, в результате которого погибли 3 человека, сообщает AT5.

Водителю Николаю Л. предъявили обвинения в сознательном создании катастрофы на дороге, из-за чего погибли 3 человека, многие получили ранения.

Водитель автобуса не признал свою вину. Если ее докажут, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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Напомним, в Польше перевернулся автобус с 54 украинцами, которые ехали со Львова в Вену.

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