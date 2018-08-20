Фура протаранила автобус в Днепропетровской области – 16 пострадавших

В Днепропетровской области грузовик столкнулся с рейсовым автобусом, пострадали 16 человек, среди которых один ребенок.

ДТП произошло в 7.10 понедельника на автодороге М-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, в районе пгт Обуховка. По предварительным данным, столкнулись микроавтобус Богдан и фура. В 6-ю городскую больницу Днепра госпитализированы 16 пострадавших, среди которых ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

По информации полиции, грузовик врезался в заднюю часть маршрутного автобуса Богдан, и тот в результате столкновения перевернулся.

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Напомним, под Винницей в результате ДТП с микроавтобусом погиб человек, 7 травмированы.

Фото: 056.ua