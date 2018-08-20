Вечером 19 августа около 30 молодых людей черной одежде и балаклавах напала на посетителей и артистов концерта, который проходил на арт-платформе ТЮ в Мариуполе.

Об этом сообщила пресс-служба организации Платформа ТЮ в Facebook.

– Нападавшие ворвались в помещение, распылили газ, разбили технику и инструменты, атаковали музыкантов и зрителей. Они крушили все и всех на своем пути, используя нашу мебель в качестве оружия, – говорится в сообщении.

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По данным представителей платформы, атака длилась меньше минуты, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время около 10 пострадавших, среди которых артисты, зрители и менеджер ТЮ.















Неизвестные напали на участников концерта в Мариуполе: 10 пострадавших / 8 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве полицейские задержали около 40 человек спортивной внешности, которые с дубинками и оружием собрались возле стройки на Осокорках.

Фото: Facebook.