Перебегал на красный. В центре Киева Citroen сбил пешехода

В Киеве на перекрестке улиц Большой Васильковской и Ивана Федорова около 20.20 автомобиль Citroen сбил пешехода.
Об этом сообщает Информатор.
Парень перебегал дорогу на красный свет через две полосы движения.
Водитель Citroen резко затормозил, но все же сбил пешехода.
Он вызвал скорую. Молодого человека госпитализировали с травмой головы.
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Напомним, под Киевом пьяный водитель сбил полицейского и сбежал.
Фото: Роман Барабаш/Информатор
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