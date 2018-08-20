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Перебегал на красный. В центре Киева Citroen сбил пешехода

В Киеве на перекрестке улиц Большой Васильковской и Ивана Федорова около 20.20 автомобиль Citroen сбил пешехода.

Citroen збив пішохода

Об этом сообщает Информатор.

Парень перебегал дорогу на красный свет через две полосы движения.

Водитель Citroen резко затормозил, но все же сбил пешехода.

Он вызвал скорую. Молодого человека госпитализировали с травмой головы.

Читайте: ДТП с микроавтобусом под Винницей: погиб человек, 7 травмированы

Напомним, под Киевом пьяный водитель сбил полицейского и сбежал.

Фото: Роман Барабаш/Информатор

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