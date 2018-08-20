Смертельное ДТП под Ровно: мотоциклист въехал в МАЗ

Вблизи Ровно, на трассе Киев-Чоп, в 14.30 произошло ДТП, в котором погиб 20-летний мотоциклист.

Об этом сообщает областная полиция.

Установлено, что водитель мотоцикла Kawasaki, двигаясь по объездной автодороге Киев-Чоп в направлении Дубно, столкнулся с грузовиком МАЗ, 66-летний водитель которого завершал маневр разворота.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью.

Тест показал, что водитель грузовика был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, открыто производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в Польше перевернулся автобус с 54 украинцами, которые ехали со Львова в Вену.

Фото: dpchas.com.ua