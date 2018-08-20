Перестрелка у здания горсовета в Харькове: погиб полицейский и стрелок

Около 00.37 возле здания городского совета в Харькове полицейский наряд увидел раненого охранника, а рядом с ним стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападающего. Сейчас его личность устанавливается.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский.

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Несмотря на усилия медиков патрульный скончался. Второй раненый находится в тяжелом состоянии.

Следователи следственного управления открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.











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Фото, видео: hk.npu.gov.ua.