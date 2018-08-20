Стрельба в Харькове: версии и все, что нужно знать

Неизвестный ранил охранника Харьковского горсовета и был убит полицией. Один из патрульных получил ранения и скончался в больнице. Охранник в тяжелом состоянии. Подробнее о стрельбе в центре Харькова – в материале Фактов ICTV.
Что случилось
Как сообщает отдел коммуникации облуправления полиции, информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила около 00.37.
Полицейские, прибывшие на место, увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского.
Патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего. Его личность устанавливается. В больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский.
– Несмотря на усилия медиков, пилицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии, – сообщает полиция.
Открыты уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
Что известно о нападавшем
– Полиция Харькова просит помощи в установлении личности мужчины, который открыл стрельбу возле горсовета, – сообщает полиция Харьковской области в Facebook.
Отмечается, что нападающему на вид примерно 40-45 лет, рост – 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные, имеет лобные залысины.
Был одет в синюю джинсовую куртку, футболку синего цвета, черные брюки в стиле милитари, черные спортивные замшевые кроссовки, серую кепку.
В крови мужчины обнаружен алкоголь, проверяется версия о том, что это местный житель, 1959 года рождения, сообщил начальник Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области Олег Бех во время пресс-конференции.
Состояние охранника
Раненый охранник мэрии сейчас в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Об этом рассказал заместитель главного врача больницы скорой и неотложной помощи Андрей Козаченко.
По его словам, мужчина получил сквозное пулевое ранение в спину. В больницу его доставили в тяжелом состоянии. Сейчас ему сделали операцию.
Прогнозов относительно состояния здоровья пациента врачи не дают.
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Смерть патрульного
Полицейскому, который погиб при нападении неизвестного у Харьковского городского совета, пули попали в незащищенное пластинами бронежилета место.
Погибшего патрульного в больницу привезли уже в состоянии клинической смерти.
Получил смертельные огнестрельные ранения 29-летний харьковский патрульный Дмитрий Кириенко.
По информации пресс-службы полиции Харьковской области, он скончался в больнице. У погибшего патрульного остались жена и дочь. Девочке – год и восемь месяцев.
Дмитрий Кириенко родился в городе Доброполье Донецкой области, говорят в полиции. Погибший имел три высших образования – окончил Национальный университет гражданской защиты Украины, Национальный университет имени В. Н. Каразина и Харьковский национальный университет внутренних дел.
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Опубліковано UA: Харків Понеділок, 20 серпня 2018 р.
Версии
Мотивы нападавшего пока не установлены, однако в полиции рассматривают версии убийства под мэрией, сообщает член коллегии МВД Антон Геращенко в Facebook.
– Изучается несколько версий. Одна из них – это то, что нападение спровоцировано какими-то действиями городских властей в отношении застреленного преступника или членов его семьи, – отмечает Геращенко.
Также рассматривают версию возможных психических отклонений, усиленных употреблением алкоголя или наркотиков.
– Взяли образцы для анализа, чтобы проверить эту версию. О том, что нападавший был не в себе, свидетельствует тот факт, что он стрелял не только в охранников городского совета и полицейских, но и просто по колесам автомобиля, проезжавшего мимо, – пишет Геращенко.
Третья версия, по его словам, это то, что нападение было совершено из хулиганских побуждений.
Напомним, мужчина, стрелявший в мэрии Харькова, расстрелял авто с ребенком.
Фото: Громадське Харків, Національна поліція