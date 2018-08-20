Стрельба в Харькове: версии и все, что нужно знать

Неизвестный ранил охранника Харьковского горсовета и был убит полицией. Один из патрульных получил ранения и скончался в больнице. Охранник в тяжелом состоянии. Подробнее о стрельбе в центре Харькова – в материале Фактов ICTV.

Что случилось

Как сообщает отдел коммуникации облуправления полиции, информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила около 00.37.

Полицейские, прибывшие на место, увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. Одна из пуль ранила полицейского.

Патрульные применили табельное огнестрельное оружие и обезвредили нападавшего. Его личность устанавливается. В больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник горсовета и полицейский.

– Несмотря на усилия медиков, пилицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии, – сообщает полиция.

Открыты уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.