В Чечне произошла серия нападений на правоохранителей.

В Чечне произошла серия нападений на полицейских. Ответственность за них взяла на себя террористическая организация ИГИЛ, сообщает Telegram-канал Mash.

В Грозном неизвестный мужчина, вооруженный взрывчаткой, атаковал полицейских. По предварительной информации, мужчина метнул взрывное устройство на пост полиции, но взрыва не последовало.

После этого он разогнался на машине и стал поочередно сбивать полицейских, которые встречались на его пути. Всего пострадали трое правоохранителей, они находятся в тяжелом состоянии.

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Еще одно нападение произошло в городе Шали. Двое мужчин с ножами пробрались в райотдел и атаковали полицейских. Нападавших застрелили.

Также в этом городе смертник привел в действие взрывное устройство возле поста полиции. Пострадали двое полицейских и случайная прохожая.



В Чечне террористы ИГИЛ атаковали полицейских / 2 фотографии

К слову, вечером 19 августа около 30 молодых людей в черной одежде и балаклавах напали на посетителей и артистов концерта, который проходил на арт-платформе ТЮ в Мариуполе.

Фото: Mash