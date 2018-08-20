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В Турции произошло землетрясение

В 23 км на юг от города Андирин и в 34 км на север от города Османие в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг стихии залегал на глубине 6 км.

Читайте: Пожары в Греции: десятки погибших и пострадавших

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, 7 августа землетрясение магнитудой 5,5 произошло в северной части острова Ломбок в Индонезии.

Фото: dreamstime.

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