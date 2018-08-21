5 огнестрельных ранений! Жену харьковского стрелка нашли мертвой

Жену мужчины, открывшего стрельбу в Харьковском горсовете, нашли мертвой.
Об этом сообщает UA:Харків.
Тело женщины со следами насильственной смерти нашли накануне вечером в доме в частном секторе на Лысой Горе. Всю ночь здесь работали следователи.
– Погибшей 42 года. По собственной информации UA:Харьков, на теле женщины эксперты насчитали не менее пяти огнестрельных ранений. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила в воскресенье, около 22.00. В доме найдены пистолет и винтовка, – говорится в сообщении.
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Факты ICTV писали о том, что произошло вчера ночью возле Харьковского горсовета, а также о версиях произошедшего.
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