PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / 5 огнестрельных ранений! Жену харьковского стрелка нашли мертвой/

5 огнестрельных ранений! Жену харьковского стрелка нашли мертвой

Жену мужчины, открывшего стрельбу в Харьковском горсовете, нашли мертвой.

Об этом сообщает  UA:Харків.

Тело женщины со следами насильственной смерти нашли накануне вечером в доме в частном секторе на Лысой Горе. Всю ночь здесь работали следователи.

– Погибшей 42 года. По собственной информации UA:Харьков, на теле женщины эксперты насчитали не менее пяти огнестрельных ранений. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила в воскресенье, около 22.00. В доме найдены пистолет и винтовка, – говорится в сообщении.

Читайте: Мужчина, стрелявший в мэрии Харькова, расстрелял авто с ребенком

Факты ICTV писали о том, что произошло вчера ночью возле Харьковского горсовета, а также о версиях произошедшего.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стрельба в Харькове: семье погибшего патрульного выплатят 1,3 млн грн
2 пистолета и 3 десятка патронов: как злоумышленник атаковал мэрию Харькова
Стрельба в Харькове: версии и все, что нужно знать
Мужчина, стрелявший в мэрии Харькова, расстрелял авто с ребенком
Перестрелка у здания горсовета в Харькове: погиб полицейский и стрелок
Поел леща: в Харькове от ботулизма умер мужчина
В Харькове прогремел сильный взрыв в жилом доме
Харьков первым в Украине начал проект Smart Сity UA
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка