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Из-за наследства: мужчина забил брата палкой до смерти

В Бериславском районе Херсонской области мужчина палкой забил до смерти своего брата из-за наследства.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.

По словам полиции, в отделение поступило сообщение от врачей о том, что в реанимации от черепно-мозговой травмы скончался 56-летний мужчина.

Полицейские опросили свидетелей. Люди рассказали, что видели, как погибшего избил его старший брат.

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– Работники полиции обнаружили 63-летнего мужчину на окраине села. Он пояснил, что имел давний конфликт с братом из-за общего наследства – земельного участка. Они не могли его поделить, поэтому часто ссорились. В тот день они вновь стали делить наследство и не договорились. Старшего брата возмутило поведение младшего, он взял палку и избил младшего. После чего ушел с места преступления, – рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что сейчас злоумышленник арестован. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины Умышленное убийство.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

На днях в Киеве мужчина нанес смертельное ранение в шею своему товарищу.

Фото: dreamstime.

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