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Ребенка уже не было видно. На Прикарпатье парень спас из водопада мать и дочь

В Яремче Ивано-Франковской области чуть не утонули мама с дочкой, которые упали в водопад Пробий.

Мама з дочкою впали у водоспад

К счастью, их спас 22-летний парень, который прогуливался неподалеку и услышал крики о помощи, сообщает ГСЧС.

– Две родные сестры с детьми решили солнечного дня 20 августа поехать в Яремче на прогулку. В какой-то момент ребенок поскользнулась на камне и упал в бурную воду, – рассказали спасатели.

Парень бросился спасать девочку, которую уже не было видно на поверхности. А потом он достал из воды и маму. Обе отделались лишь испугом.

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К слову, на Запорожье 35-летний мужчина взял своего 4-летнего сына на речку, чтобы показать, где ловят раков. По неосмотрительности отец утонул, ребенка удалось спасти.

Фотоdsns.gov.ua

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