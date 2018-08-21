Правоохранители задержали в Одессе киллера из непризнанной Приднестровской республики.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook, что в Киевском районе Одессы задержали киллера из непризнанной Приднестровской республики.

Мужчина привлек внимание полицейских бородой, которая отклеилась. При осмотре у него изъяли пистолет Макарова с патронами.

Правоохранители установили, что задержанный прибыл из непризнанной Приднестровской республики и относится к преступной группировке, лидером которой является Олег Ренийский.

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– Можно утверждать, что задержав этого штатного иностранного киллера, который прибыл в Одессу по приказу Олега Ренийского, работники полиции спасли жизнь местному предпринимателю. Киллеру избрана мера пресечения – содержание под стражей, – сообщил Аброськин.





Подвела отклеившаяся борода. В Одессе задержали киллера из Приднестровья / 3 фотографии

К слову, в Никополе Днепропетровской области полиция провела обыски у членов Белого братства, которые сбывали наркотики по всей Украине.

Фото: Вячеслав Аброськин