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Избили и угрожали: в Польше с мачете напали на молодую пару из Украины

В городе Познань, что на западе Польши, три человека с мачете напали на молодую пару из Украины, которые были вынуждены прятаться на территории пожарной части.

Об этом сообщает Radio Poznań.

Так, около 22.00 на территорию пожарной части Познань-Кшесины забежали окровавленный человек с девушкой.

Через несколько минут за ними приехал темный автомобиль, из которого вышли три нападающих с мачете. Они пытались побить мужчину и угрожали ему. Пожарные, которые предоставили защиту украинцам, вызвали полицию.

Раненого мужчину забрала скорая, а правоохранители вскоре задержали двух нападающих.

– Мы теперь выясняем детали инцидента. У одного из задержанных полицейские изъяли мачете, но при нападении этот предмет не использовался, – сообщил представитель полиции Мацей Свенциховський.

Правоохранители добавили, что 25-летний украинец не получил серьезных травм – у него рассечена губа.

Нападавших пока держат под стражей. Правоохранители собирают доказательный материал, в том числе с камер слежения.

Читайте: ДТП с украинцами в Польше: водителя автобуса арестовали

Напомним, как толпа с битами жестоко избила украинцев в Польше.

Фото:  Irontrybex/Dreamstime.com, Radio Poznań

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