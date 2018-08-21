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Показал, где ловят раков. Мужчина погиб и едва не утопил 4-летнего сына

В селе на Запорожье 35-летний мужчина взял своего 4-летнего сына на речку, чтобы показать, где ловят раков.

Потопельник

По неосмотрительности отец утонул. Что с случилось с ребенком – в сюжете Чрезвычайных новостей.

Мужчина посадил малыша на плечи и зашел в воду. Свидетели говорят, что успели только увидеть, как тот внезапно ушел под воду вместе с ребенком.

Рыбаки успели в последний момент схватить мальчика, который был уже без сознания. Это и спасло ребенка, но отец просто исчез.

Тело мужчины искали двое суток. Он запутался в водорослях, а течение унесло его на глубину.

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Ранее Факты ICTV писали, что на территории одного из развлекательных заведений Харькова 2-летний мальчик упал в бассейн. Врачи не смогли спасти ребенка.

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