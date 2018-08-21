В Чернигове мужчина из автомата расстрелял зал лотереи

В ночь на вторник житель Чернигова устроил стрельбу в помещении национальной лотереи Золотой кубок.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской городской прокуратуры, передает АиФ.

Отмечается, что мужчина зашел в помещение с предметом, похожим на автомат. Он выстрелил в стену, пострадавших нет.

Злоумышленником оказался местный житель 1971 года рождения. При себе он имел 27 патронов с магазином, карабин М4, разрешение на оружие и три гильзы.

– Мужчина, открывший стрельбу, объяснил, что пришел в помещение национальной лотереи Золотой кубок выразить свое недовольство работой игорного заведения, – говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по статье о хулиганстве. Злоумышленник задержан.

Читайте: 5 огнестрельных ранений! Харьковский стрелок сначала убил жену

Напомним, что вчера около 00.37 возле здания городского совета в Харькове полицейский наряд увидел раненого охранника, а рядом с ним стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным.