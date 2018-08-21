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В камере Лукьяновского СИЗО убили задержанного

В Киевском следственном изоляторе (Лукьяновское СИЗО) убили арестанта.

В'язниця

Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичную полицию.

– Сокамерник убил сокамерника, – сказали в полиции.

Другие подробности правоохранители не уточнили.

Причины преступления устанавливаются, открыто уголовное производство по ст.115 – Умышленное убийство.

Читайте: Пытали сутки: в Хмельницкой трое мужчин насиловали инвалида

На днях в Киеве мужчина нанес смертельное ранение в шею своему товарищу.

Фото: pixabay.com

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