PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Одессе патрульные насмерть сбили мужчину/

В Одессе патрульные насмерть сбили мужчину

На трассе Киев-Одесса автомобиль патрульной полиции сбил насмерть пешехода, который перебегал дорогу в неустановлением месте.

Водитель патрульного авто совершил наезд на пешехода, который неожиданно перепрыгнул через бетонное барьерное ограждение и пытался перебежать дорогу в неустановленном месте, пишет УНИАН.

От полученных травм мужчина погиб.

Обстоятельства происшествия будут устанавливаться в ходе следствия.

По данным активиста Юрия Головчук, ДТП произошло в районе Клеверного моста примерно в 2.00.

Читайте: Стрельба у здания горсовета в Харькове: погиб полицейский и стрелок

Отмечается, что автомобиль полиции передвигался на большой скорости, и от удара тело отбросило на большое расстояние.

Напомним, в Сумах полицейский попал в ДТП и вылетел на тротуар с пешеходами.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Избили и угрожали: в Польше с мачете напали на молодую пару из Украины
Кілер
Подвела отклеившаяся борода. В Одессе задержали киллера из Приднестровья
Стрельба в Харькове: версии и все, что нужно знать
Черный день на Арабатской стрелке. За день утонуло 5 человек
Вспышка Эболы в Конго: зарегистрировано 90 случаев заболевания
Украинец и британец погибли во время соревнований по полету на параплане
В Сумах полицейский попал в ДТП и вылетел на тротуар с пешеходами
В Одессе прошел марш ЛГБТ: есть задержанные
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка