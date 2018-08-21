В Одессе патрульные насмерть сбили мужчину

На трассе Киев-Одесса автомобиль патрульной полиции сбил насмерть пешехода, который перебегал дорогу в неустановлением месте.
Водитель патрульного авто совершил наезд на пешехода, который неожиданно перепрыгнул через бетонное барьерное ограждение и пытался перебежать дорогу в неустановленном месте, пишет УНИАН.
От полученных травм мужчина погиб.
Обстоятельства происшествия будут устанавливаться в ходе следствия.
По данным активиста Юрия Головчук, ДТП произошло в районе Клеверного моста примерно в 2.00.
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Отмечается, что автомобиль полиции передвигался на большой скорости, и от удара тело отбросило на большое расстояние.
Напомним, в Сумах полицейский попал в ДТП и вылетел на тротуар с пешеходами.
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