В Одессе патрульные насмерть сбили мужчину

На трассе Киев-Одесса автомобиль патрульной полиции сбил насмерть пешехода, который перебегал дорогу в неустановлением месте.

Водитель патрульного авто совершил наезд на пешехода, который неожиданно перепрыгнул через бетонное барьерное ограждение и пытался перебежать дорогу в неустановленном месте, пишет УНИАН.

От полученных травм мужчина погиб.

Обстоятельства происшествия будут устанавливаться в ходе следствия.

По данным активиста Юрия Головчук, ДТП произошло в районе Клеверного моста примерно в 2.00.

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Отмечается, что автомобиль полиции передвигался на большой скорости, и от удара тело отбросило на большое расстояние.

Напомним, в Сумах полицейский попал в ДТП и вылетел на тротуар с пешеходами.