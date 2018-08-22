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В Одесской области женщина с младенцем сбежала от врачей в лес. Ребенок умер

В Одесской области полиция всю ночь искала 36-летнюю жительницу Подольского района, которая с больным двухмесячным ребенком сбежала в лес.

Женщину удалось найти только утром — ее и ребенка доставили в больницу, однако спасти младенца не удалось, сообщает издание Думская.

От родственников правоохранители узнали, что ребенок был болен, а женщина не желала обращаться в больницу, поэтому они сами вызвали скорую. Женщина решила, что у нее могут забрать малыша, поэтому сбежала и скрывалась всю ночь в лесу.

– Полицейские вместе с местными жителями обошли все пустые дома, проверили возможные места пребывания пропавшей. Утром ее нашли и сразу доставили в больницу. Ребенок был в тяжелом состоянии и через некоторое время умер. По заключению экспертизы причиной смерти стало воспаление легких, — прокомментировал инцидент начальник Подольского отдела полиции Николай Пищанский.

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По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Женщине объявлено о подозрении.

Напомним, как в Одесской области на глазах у бабушки ребенка раздавило воротами.

ФотоHelgardas/Dreamstime.com

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