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На Северном мосту в Киеве ударились 6 авто – образовалась пробка

В Киеве на Северном мосту произошло ДТП с участием 6 автомобилей.

ДТП у Києві

Об этом сообщает Киев Оперативный.

По словам очевидцев, из-за аварии образовался серьезный затор в сторону станции метро Почайна (Петровка).

Читайте: Фура протаранила автобус в Днепропетровской области – 16 пострадавших

Напомним, в Польше перевернулся автобус с 54 украинцами, которые ехали со Львова в Вену.

Фото: Киев Оперативный

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