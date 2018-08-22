Получила видео и выпрыгнула из окна: девочка чуть не погибла из-за игры Момо

В Кривом Роге 13-летняя девочка выпрыгнула из окна шестого этажа. Такой поступок связывают с суицидальной игрой Момо.

По словам одноклассников девочки, она сильно интересовалась Момо и даже смогла с ней связаться. Соня показывала друзьям видео, которое ей якобы прислала Момо. Видео, по рассказам одноклассников, жутковатое, передают Факты. Соня разослала своим друзьям сообщение: “Прощайте, я сегодня уйду”.

Несколько друзей, получив странное сообщение, бросились к ее дому, где увидели ее сидящей на подоконнике. Перед тем как прыгнуть вниз, Соня зачем-то пальцами зажала нос, будто собиралась нырять.

Девочку госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу. В первые дни медики не давали никаких прогнозов.

– Были попытки выйти из комы, — рассказали в Днепропетровской областной детской больнице. — Девочку ввели в искусственный сон. Самое основное на сегодняшний день — это состояние головного мозга и легких.

Сейчас девочка уже вышла из комы, но состояние по-прежнему остается стабильно тяжелым. В полиции сообщили о том, что было открыто уголовное производство по статье Доведение до самоубийства. Санкция по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

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К слову, ранее в сети появился скриншот с номером телефона куратора смертельной игры.