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Мощное землетрясение в Венесуэле: проводится эвакуация

На северо-восточном побережье Венесуэлы ночью произошло мощное землетрясение – 7,3 балла по шкале Рихтера. В столице страны Каракасе проводится эвакуация населения.

Землетрус у Венесуелі

Об этом сообщает Associated Press. 

По данным Геологической службы США, сила толчков была на уровне 7,3 балла по шкале Рихтера, эпицентр находился на глубине 123 км за 20 км от слабо населенного центрального полуострова Кариако, который ранее уже пережил несколько разрушительных землетрясений.

Свидетель событий в Кумане, крупнейшем городе вблизи эпицентра, сообщил о нескольких травмированных в торговом центре в результате падения эскалатора.

В центре Каракаса в результате землетрясения бетон с недостроенного офисного здания Башня Давида упал на тротуар. Офисные работники и жители покинули здания и домов.

Официальных данных о ранениях или больших разрушениях нет.

Землетрясение ощущалось на расстоянии от столицы Колумбии Боготы, где органы власти ненадолго закрыли международный аэропорт для осмотра возможных повреждений взлетно-посадочной полосы.

 

 

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Напомним, 7 августа землетрясение магнитудой 5,5 произошло в северной части острова Ломбок в Индонезии.

ФотоNTN24 Venezuela

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