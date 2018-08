Мощное землетрясение в Венесуэле: проводится эвакуация

Об этом сообщает Associated Press.

По данным Геологической службы США, сила толчков была на уровне 7,3 балла по шкале Рихтера, эпицентр находился на глубине 123 км за 20 км от слабо населенного центрального полуострова Кариако, который ранее уже пережил несколько разрушительных землетрясений.

Свидетель событий в Кумане, крупнейшем городе вблизи эпицентра, сообщил о нескольких травмированных в торговом центре в результате падения эскалатора.

В центре Каракаса в результате землетрясения бетон с недостроенного офисного здания Башня Давида упал на тротуар. Офисные работники и жители покинули здания и домов.

Официальных данных о ранениях или больших разрушениях нет.

Землетрясение ощущалось на расстоянии от столицы Колумбии Боготы, где органы власти ненадолго закрыли международный аэропорт для осмотра возможных повреждений взлетно-посадочной полосы.

7.3 magnitude earthquake just hit Trinidad. That was crazy. I was shook af. I pray everyone is ok. #TrinidadandTobago #venezuela #earthquake pic.twitter.com/epPZi3Ehrc

— KeymaniX8 (@KeymaniX8) 21 августа 2018 г.