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В Киеве загорелось авто с водителем внутри. Мужчина госпитализирован

Вблизи Железнодорожного шоссе в Киеве произошло возгорание автомобиля Opel. Пострадал водитель.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

– И хотя, все службы спасения довольно оперативно прибыли на место без травмированных не обошлось – водитель с ожогами в карете скорой, – говорится в сообщении.

ЧитайтеВзрыв в Киеве: сгорел автомобиль, есть раненые

Причины пожара устанавливаются.

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В Киеве загорелось авто с водителем внутри. Мужчина госпитализирован / 4 фотографии

К слову, на днях в Тернополе на газовой заправке взорвалось такси. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: Киев Оперативный.

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