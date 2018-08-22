В Молдове перевернулся автобус, который ехал в Затоку – есть жертвы

В Молдове перевернулся автобус, который следовал по маршруту Кишинев – Затока.

В Молдове, неподалеку от границы с Украиной, перевернулся автобус Кишинев – Затока. В результате ДТП погибли 3 человека, 12 человек доставили в больницу, сообщает Укринформ.

– Как проинформировали в Генеральном инспекторате полиции, автобус, в котором находился 41 пассажир, врезался в ехавший впереди прицеп трактора, который двигался без включенных осветительных сигналов. От удара автобус перевернулся, а прицеп трактора занесло на встречную полосу, где он ударился в двигавшийся по встречной полосе легковой автомобиль, – говорится в сообщении.

Все погибшие – граждане Молдовы. Проводятся дополнительные следственные мероприятия.

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К слову, в Киеве на Северном мосту произошло ДТП с участием 6 автомобилей.