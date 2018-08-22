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В РФ совершил аварийную посадку самолет с горящим двигателем

В аэропорт Уфы сразу после вылета в Сочи экстренно вернулся Ту-204, на борту которого было 202 пассажира.

Горить літак

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пассажирский самолет Ту-204 совершил аварийную посадку. Причина – загорелся левый двигатель.

Людей эвакуировали с помощью надувных трапов.

Никто из пассажиров, предварительно, не пострадал.

Читайте: Баскетболист забросил мяч в кольцо с самолета

К слову, недавно самолет вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту испанского города Сантьяго-де-Компостела из-за плохого самочувствия пассажирки, которая проглотила пакетики с кокаином.

Фото: скрин видео Блокнот Краснодар

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