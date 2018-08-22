В США из-за адского флешмоба девочка чуть не сгорела живьем (18+)

В США появилась первая пострадавшая от опасного флешмоба Fire challenge. Девочка-подросток нуждается в нескольких операциях.

В Детройте, штат Мичиган, 12-летняя девочка подожгла себя и получила сильнейшие ожоги. Подросток пошла на это из-за набирающей популярность флешмоба Fire challenge.

Тимия Ландерс поступила в больницу с ожогами по всему телу. По словам ее матери, девочка сидела с несколькими друзьями в своей комнате. Через некоторое время женщина услышала ужасный крик и увидела пылающую дочь, пишет The Washington Post.

Девочка получила сильные ожоги, она с трудом двигается и говорит. Подростку предстоит три операции и несколько месяцев в больнице.

Суть смертельного флешмоба в том, чтобы облить себя горючей жидкостью, а потом самостоятельно потушить пламя.

В сети подобные ролики появились еще несколько лет назад, но сейчас флешмоб заново “воскрес”.

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К слову, такого рода флешмобы в сети не новинка. Там то и дело появляются смертельные игры. К примеру, недавно школьники запустили страшный флешмоб, суть которого заключается в том, чтобы как можно дольше продержать руку под струей дезодоранта.