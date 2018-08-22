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Взрыв и пожар. В Нидерландах мужчина на авто протаранил мэрию и погиб

В городе Беммель, на границе Нидерландов с Германией, в ночь на 22 августа мужчина за рулем автомобиля намеренно врезался в здание мэрии.

У Нідерландах чоловік на авто протаранив мерію і загинув

Об этом сообщает телекомпания NRC.

Автомобиль в момент столкновения взорвался и загорелся, поскольку в нем находились два баллона с газом, а водитель погиб.

Пострадало также здание мэрии города.

При этом взорвался только один баллон.

Отмечается, что действия водителя были намеренными, поскольку он объезжал препятствия на пути к зданию. 

Читайте: Стрельба в колледже России: неизвестные на машинах обстреляли людей

К слову, недавно в Амстердаме фургон протаранил здание газеты и загорелся.

Фото: Roland Heitink/ANP

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