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Ножом в сердце: в Одессе мужчину убили из-за замечания о парковке

В Одессе мужчина убил соседа из-за замечания о парковке автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

– Трагедия произошла возле одного из жилых домов на ул. Космонавтов в Одессе. Между соседями ранее неоднократно возникали ссоры. Один из одесситов парковал машину под окнами квартиры другого мужчины, часто срабатывала автомобильная сигнализация, а это создавало неудобства гражданам. 28-летний местный житель вышел во двор, сделал замечание соседу. Возникла ссора, потом драка. Во время этого владелец транспортного средства нанес оппоненту два удара ножом, один из них – в область сердца, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали, однако мужчина скончался в больнице.

Правонарушитель задержан.

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К слову, под Киевом было двое молодых людей спортивного телосложения напали на пожилую женщину из-за замечаний относительно бросания бутылки не в помойку

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