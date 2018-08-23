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Тащил за ноги в лес. В РФ питбуль отбил у педофила 11-летнюю хозяйку

В маленьком городке в Ленинградской области РФ пес бойцовской породы питбультерьер спас свою 11-летнюю хозяйку от мужчины, который напал на нее во время прогулки.

пітбультер'єр

Об этом сообщает местное издание Невские новости со ссылкой на источники в полиции.

Мать девочки рассказала, что во время прогулки с собакой на ее несовершеннолетнюю дочь напал неизвестный мужчина.

По ее словам, преступник схватил девочку за ноги и потащил в лесополосу, избивая при этом палкой.

К счастью, девочку спас верный пес, который прогрыз намордник и набросился на педофила. Преступник отпустил жертву и скрылся.

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К слову, в Ровенской области на детской площадке дворовый пес напал на 7-летнюю девочку.

Фотоdreamstime.com

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