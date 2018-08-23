Тащил за ноги в лес. В РФ питбуль отбил у педофила 11-летнюю хозяйку

В маленьком городке в Ленинградской области РФ пес бойцовской породы питбультерьер спас свою 11-летнюю хозяйку от мужчины, который напал на нее во время прогулки.
Об этом сообщает местное издание Невские новости со ссылкой на источники в полиции.
Мать девочки рассказала, что во время прогулки с собакой на ее несовершеннолетнюю дочь напал неизвестный мужчина.
По ее словам, преступник схватил девочку за ноги и потащил в лесополосу, избивая при этом палкой.
К счастью, девочку спас верный пес, который прогрыз намордник и набросился на педофила. Преступник отпустил жертву и скрылся.
Читайте: Под Киевом “любительница” собак превратила жизнь соседей в ад
К слову, в Ровенской области на детской площадке дворовый пес напал на 7-летнюю девочку.
Фото: dreamstime.com
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+