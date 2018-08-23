В Киеве 44-летний иностранец требовал у бывшей сожительницы деньги, угрожал убийством и даже решился подложить под дверь ее квартиры гранату.

Правоохранители, прибывшие в один из домов на улице Академика Заболотного, нашли у входной двери квартиры предмет, похожий на гранату, сообщает столичная полиция.

Это была граната Ф-1 с предохранительным кольцом к ней, которая была приведена в боевую готовность и лежала так, что входные двери, которые откроют, могли ее задеть.

Взрывотехники изъяли боеприпас и направили на экспертизу.

Правоохранители также узнали, что в квартире проживает мать с двумя сыновьями и 31-летней дочерью. Она раньше жила с сожителем, с которым вскоре разошлась.

Недавно он начал требовать у женщины деньги, которые он якобы вложил в развитие ее бизнеса, и посылал смс-сообщения с угрозами. Киевлянка даже перечислила вымогателю определенную сумму, но ему этого было мало.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.189 (Вымогательство) и ч. 2. ст.15 ч.2 ст.115 (Покушение на умышленное убийство). Злоумышленнику объявлено о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.







В Киеве мужчина подбросил гранату под дверь бывшей любовницы / 4 фотографии

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К слову, в Запорожской области, в центре Бердянска, пыталисьвзорвать зал игровых автоматов.

Фото: kyiv.npu.gov.ua